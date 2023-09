Sardegna: ambientalisti Grig, pressione antropica a Punta Giglio sparisce gabbiano corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante riserve e contestazioni, anche provenienti da esponenti del mondo scientifico nazionali e internazionali, l’Azienda speciale di gestione del Parco naturale regionale di Porto Conte prosegue nell’intendimento di avviare a breve la realizzazione del progetto definitivo dei “Lavori di mitigazione del rischio frana in falesia Punta Giglio nel Comune di Alghero” (importo complessivo euro 512.995,51). Lo denunciano gli ambientalisti del Gruppo di Intervento Giuridico. Il progetto approvato nel 2022, afferma di avere quale obiettivo la mitigazione del rischio di frana e di erosione, sebbene riconosca che il fenomeno naturale è inarrestabile: attualmente circa 8 ettari di mare sotto la falesia, per una lunghezza di circa 400 metri, sono interdetti dall’ordinanza n. 51/2015 del 23 ottobre 2015 dall’Ufficio circondariale marittimo di Alghero per il rischio di caduta massi. Esplicitamente si afferma che la proposta progettuale è “finalizzata alla sistemazione e messa in sicurezza della falesia lungo la fascia costiera del comprensorio di Punta Giglio e all’implementazione di un sistema di fruizione a terra e a mare (ndr sviluppo di una sentieristica costiera terrestre e di un sistema di ormeggi a mare per le attività di visite subacquee e di snorkeling oltre alla messa in sicurezza di un piccolo molo adiacente all’area di fruizione) all’interno dei confini del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana, nel comprensorio di Punta Giglio. La porzione più strettamente costiera interessa il tratto fra il moletto a Est della ‘Torre Nuova’ e Punta S. Antonio, al di fuori dell’area di riserva integrale dell’ AMP di Capo Caccia”. (segue) (Rsc)