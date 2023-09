Sardegna: ambientalisti Grig, pressione antropica a Punta Giglio sparisce gabbiano corso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dietro sollecitazione degli ambientalisti, l'Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione autonoma della Sardegna ha comunicato che l’intervento non dev’essere assoggettato alle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.), tuttavia necessario per i progetti di “opere costiere destinate a combattere l'erosione” (decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), necessario per tutti gli interventi in area appartenente alla Rete Natura 2000 come Punta Giglio, qualora rispetti alcune prescrizioni. Il Comune di Alghero ha comunicato (nota del 22 agosto 2023) di essersi limitato a esprimere il proprio parere in materia di tutela paesaggistica in sede di conferenza di servizi. L’Azienda speciale di gestione del Parco naturale regionale di Porto Conte ha ricostruito il lungo e complesso iter procedimentale concernente il progetto di mitigazione del rischio di frana della falesia di Punta Giglio e ha positivamente messo a disposizione la documentazione autorizzativa. Spicca in proposito il parere reso dall’Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) in sede di conferenza di servizi che esclude qualsiasi dichiarazione di messa in sicurezza o di esenzione di responsabilità, mantenendo l’area pienamente soggetta alle prescrizioni del piano di assetto idrogeologico (PAI – piano stralcio). (segue) (Rsc)