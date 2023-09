Sardegna: ambientalisti Grig, pressione antropica a Punta Giglio sparisce gabbiano corso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'I.S.P.R.A, dal canto suo, ha fatto sapere che in base agli ultimi monitoraggi disponibili, lungo la falesia di Punta Giglio sono stati verificati 12 nidi di Marangone dal Ciuffo (con area monitorata al 50 per cento), 65 di Rondone pallido, n. 30 di Gabbiano reale, 2 di Rondine montana, 30 di Piccione selvatico, mentre “per berta maggiore e berta minore non si dispone di stime affidabili … e per gabbiano corso non vi sono stati insediamenti negli ultimi anni”. Solo poco tempo l’I.S.P.R.A. certificava “la presenza di avifauna marina e costiera, che rende le falesie di Punta Giglio un comprensorio particolarmente significativo entro la ZPS di Capo Caccia nonché nel contesto nazionale e mediterraneo”, fra cui la presenza del Gabbiano corso L. audouinii “(una colonia …. unica nell’ambito della ZPS e di tutto il tratto costiero dal Sinis a Stintino)”, del Marangone dal ciuffo P. aristotelis, del Falco pellegrino F. peregrinus, nonché la nidificazione della Berta maggiore Calonectris diomedea. Nell’arco di un breve periodo è spar ita la colonia nidificante del Gabbiano corso, di rilevante interesse naturalistico per la Sardegna e il Mediterraneo. “Un fatto gravissimo, dovuto con elevata probabilità all’aumento della pressione antropica – spiega il presidente del Grig, Stefano Deliperi - nonostante ciò non si ritiene quantomeno di effettuare un’approfondita procedura di valutazione di incidenza ambientale in presenza di un’ulteriore e non richiesta antropizzazione del sito naturalistico”. (segue) (Rsc)