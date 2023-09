Abruzzo: giovedì 28 settembre nuova seduta di Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale abruzzese è stato convocato per giovedì 28 settembre, alle ore 11, nell'Aula consiliare "Sandro Spagnoli" di Palazzo dell'Emiciclo. A inizio seduta, saranno discussi alcuni documenti politici come le interrogazioni riguardanti la Crisi aziendale Conad centro commerciale Pescara Nord di Città Sant'Angelo (Pettinari); ritardi nella attivazione della Struttura residenziale per disabili privi di sostegno familiare "La Dimora" a Teramo (Taglieri); criticità emerse ed azioni di contrasto Rems di Barete (Pietrucci); chiarimenti in merito alla soppressione di cani all'interno del Canile sanitario di Città Sant'Angelo (Stella); rete di emergenza urgenza nelle aree interne della provincia di Chieti (Paolucci); canile Sanitario di Città Sant'Angelo (Biasoli); piano regionale della rete scolastica – Riduzione delle dirigenze per la provincia di Teramo (Pepe). (segue) (Gru)