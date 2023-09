Abruzzo: giovedì 28 settembre nuova seduta di Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seconda parte della riunione l'Assemblea esaminerà alcuni progetti di legge fra i quali spiccano quelli riguardanti "Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell'esercizio associato delle funzioni nei Comuni Montani"; il riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Trasacco, per l'intervento denominato "Riqualificazione del campo sportivo comunale"; il riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di L'Aquila per l'intervento denominato "riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna"; il riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Pescara per l'intervento denominato "Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara"; il provvedimento amministrativo "Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei Templi crematori"; il provvedimento amministrativo "Approvazione conto consuntivo rendiconto generale esercizio finanziario 2022 dell'Agenzia regionale di Protezione Civile". (Gru)