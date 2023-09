Usa: fonti stampa, Abertis verso acquisto autostrada di Acs in Texas per quasi un miliardo euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessionaria autostradale Abertis, controllata da Florentino Pérez attraverso Acs e Hochtief e dalla famiglia Benetton con Mundys, dovrebbe chiudere nelle prossime settimane l'acquisto del 56 per cento dell'autostrada SH-288 a Houston, negli Stati Uniti, da Iridium, una controllata di Acs. Secondo quanto riferito da fonti del settore al quotidiano "Economia Digital", il prezzo non è stato reso noto, ma dovrebbe essere pari a circa 998 milioni di euro. Questa operazione realizzerebbe uno dei principali obiettivi di Abertis: guadagnare volume in mercati in cui è già presente, ma in cui ha un potenziale di crescita, poiché conosce già le normative e i regolatori e può sfruttare le sinergie. Perez e la famiglia Benetton hanno dotato Abertis di un flusso di cassa totale di 5 miliardi di euro per la crescita, parte dei quali sono già stati investiti nel rinnovo di vari contratti. Abertis partecipa a una gara per quattro autostrade a Porto Rico, un'operazione del valore di 2 miliardi di euro e dovrà competere con un'altra azienda spagnola, Sacyr, che sta puntando sul settore delle concessioni per diversificarsi. (Spm)