Grecia: Kasselakis eletto nuovo presidente di Syriza-Alleanza progressista

- L’imprenditore greco Stefanos Kasselakis è stato eletto nuovo presidente del partito di sinistra radicale Syriza-Alleanza progressista. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, precisando che il successore di Alexis Tsipras ha ottenuto il 56,6 per cento dei voti, contro il 43,4 per cento della candidata rivale, l’ex ministra del Lavoro Effie Achtsioglou. I seggi si sono chiusi ieri alle 21 (20 italiane). Secondo fonti del partito, si sono recati alle urne complessivamente 133.261 elettori. Kasselakis, dell’età di 35 anni, non aveva mai avuto incarichi politici prima d’ora. Quando aveva 14 anni si era trasferito negli Stati Uniti, dove aveva successivamente lavorato per Goldman Sachs. Il nuovo leader di Syriza-Alleanza progressista è la prima persona dichiaratamente omossessuale a guidare una formazione politica in Grecia. Dopo essere stato eletto, Kasselakis ha visitato gli uffici del partito a Koumoundourou, dove oggi è in programma un incontro con Tsipras. “Non sono un fenomeno, sono la voce di una parte della società. Da domani inizia il duro lavoro”, ha dichiarato il nuovo presidente di Syriza-Alleanza progressista, rendendo poi noto che il suo primo viaggio ufficiale sarà a Cipro. (Gra)