Tunisia: oggi il ministero delle Finanze venderà buoni tesoro per 285,5 milioni di dollari

- Oggi la Tunisian Clearing Corporation (Tcc) venderà buoni del tesoro (T-Bills) per un valore fino a 900 milioni di dinari (quasi 285,5 milioni di dollari). Lo afferma la Tcc in un comunicato. La società, affiliata al ministero delle Finanze, è il depositario centrale dei titoli e l'amministratore del sistema di pagamento in Tunisia. Le cambiali verranno offerte a breve termine e saranno rimborsate dopo un periodo di 26 settimane. La vendita è la recente mossa del governo tunisino per tamponare il crescente deficit di bilancio. Il governo prevede di ridurre il deficit di bilancio al 5,5 per cento nel 2023, portandolo a 8,89 miliardi di dinari (quasi 3 miliardi di dollari) rispetto al 7,7 per cento del 2022.(Tut)