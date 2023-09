Ucraina: Kuleba, 165 società da 26 Paesi parteciperanno al Forum industrie della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno finora confermato la partecipazione al Forum delle industrie della difesa che si terrà prossimamente in Ucraina 165 società provenienti da 26 Paesi. Lo ha scritto su X (ex Twitter) il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, sottolineando che il summit darà "un forte impulso" alla produzione congiunta e alla cooperazione tra l'Ucraina e i suoi partner nel settore della difesa. "Lavoriamo insieme a Oleksandr Kamyshin (ministro delle Industrie strategiche) e Rustem Umerov (ministro della Difesa) per garantire che il primo Forum delle industrie della difesa diventi una storia di successo", ha spiegato Kuleba. La data ufficiale del summit non è ancora stata resa nota. Il forum “si terrà a Kiev tra poche settimane”, aveva riferito in precedenza il ministero degli Esteri ucraino. (Kiu)