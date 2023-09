Migranti: Silp Cgil Roma, minorenni non accompagnati assistiti solo da polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualunque emergenza umanitaria "ha una tragedia nella tragedia: l'emergenza immigrazione ha quella dei minorenni non accompagnati, ragazzi e bambini, giunti in Italia dopo un viaggio drammatico, che si trovano in buona parte e per giorni e giorni, abbandonati nelle braccia della polizia di Stato, perché non esistono adeguate strutture ricettive, utili ad accogliere i numeri dell'emergenza immigrazione all'attenzione della cronaca". Lo dichiara, in una nota, Antonio Patitucci, segretario generale del Silp Cgil di Roma e del Lazio. "Il Silp Cgil - continua il sindacalista - ha segnalato questa problematica l'anno scorso. Oggi il fenomeno è cresciuto di molto in tutta l'Italia, particolarmente nella Capitale. A Roma decine e decine di minorenni sono abbandonati alla volontaria assistenza della polizia che provvede a sfamarli, vestirli all'occorrenza e perfino lavarli, ovviamente in condizioni assolutamente inadeguate e improvvisate, come può essere un ufficio di polizia, in attesa che il Comune e gli organismi preposti trovino una soluzione umanitaria degna della tutela di minori già gravemente traumatizzati". (segue) (Com)