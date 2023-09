Germania: ministero Difesa a “Nova”, nostri militari non combattono in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della Germania “non prendono parte a operazioni di combattimento in Ucraina”, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto una portavoce del ministero della Difesa di Berlino ha comunicato ad “Agenzia Nova” in merito alle notizie diffuse da fonti russe sull'uccisione di militari tedeschi nell'ex repubblica sovietica. In particolare, come riferito dall'agenzia di stampa “Ria Novosti”, una pattuglia di esploratori dell'esercito russo avrebbe colpito un carro armato Leopard 2, di fabbricazione tedesca, presso Rabotino. Secondo l'ufficiale al comando del reparto, l'equipaggio del mezzo corazzato era formato da militari regolari tedeschi, deceduti nell'attacco. Gravemente ferito, il pilota del Leopard 2 avrebbe affermato prima di spirare di essere non un mercenario, ma un militare regolare tedesco così come i suoi commilitoni caduti. (Geb)