Piemonte 2024: Moratti incontra Portas per il grande Centro, oggi Lupi a Torino

- Si muove qualcosa nel Centro politico Piemontese. Venerdì scorso si è tenuto un incontro a porte chiuse tra Letizia Moratti, Giacomo Portas e il gruppo politico dei Moderati. Una mossa da osservare con attenzione, calcolando che il partito centrista di Portas negli ultimi mesi ha fatto capire che l'alleanza storica con il Partito Democratico alle prossime regionali e alle Europee, salvo sorprese, si scioglierà. Ecco che allora la visita di uno dei volti storici del berlusconismo Lombardo, ora gravitante nel Terzo polo, fa capire meglio le intenzioni dei Moderati. Se non sarà alleanza con il centrodestra per la rielezione di Cirio in Regione, quantomeno il partito proverà a riformare una forza di centro in grado di camminare con le proprie gambe. Non è da escludere la possibilità che scelgano il centrodestra in Piemonte e il Terzo polo alle Europee. Nel frattempo, qualcun'altro al centro ha fatto già la sua scelta. E' Maurizio Lupi, che con la lista Noi Moderati oggi organizzerà un incontro a Torino a sostegno dell'attuale governatore del Piemonte. (Rpi)