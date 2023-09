Cinema: Mollicone (Fd'I), bene accordo sceneggiatori Hollywood e piattaforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene l'accordo tra gli sceneggiatori e i rappresentanti degli studios e delle grandi piattaforme di streaming, che aveva acceso un dibattito anche qui in Italia. Lo dichiara il presidente della Commissione cultura ed editoria della Camera e responsabile nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. "La VII Commissione è stata la prima Commissione che fin da novembre 2022 ha avviato la prima indagine conoscitiva sulla transizione digitale e l'innovazione - ha spiegato - trattando anche dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro e la filiera creativa e anticipando la notizia dello sciopero che sarebbe avvenuto poi negli Stati Uniti, anche grazie ad una audizione con il professore Luiss Paolo Marzano, dove venne dimostrata la potenzialità dell'IA che in un'ora riusciva a realizzare un film stile Scorsese". "Lavoriamo al codice etico nazionale ed europeo in linea con il nuovo regolamento per l'intelligenza artificiale come proposto dal Vaticano alle grandi corporation, con l'iniziativa di monsignor Paglia e Padre Benanti", ha concluso.(Rin)