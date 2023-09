Antitrust: avviata indagine conoscitiva e consultazione pubblica sui mercati degli apparecchi acustici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'indagine conoscitiva sui mercati degli apparecchi acustici in Italia. Questi strumenti - si legge in una nota - rispondono a bisogni di salute diffusi, hanno un impatto rilevante sulla vita quotidiana delle persone e possono rappresentare una voce di spesa significativa sia per i singoli consumatori sia per il Sistema sanitario nazionale. Secondo l'Autorità, le condizioni attuali di mercato non sembrano garantire una piena trasparenza dei prezzi dei prodotti e dei servizi annessi. L'indagine intende approfondire le dinamiche concorrenziali dei mercati di riferimento, tenuto anche conto delle innovazioni tecnologiche sopraggiunte e delle recenti modifiche alla normativa di riferimento. Contestualmente, l'Autorità ha avviato anche una consultazione pubblica (Testo della consultazione) sulle tematiche specificate nel provvedimento d'avvio dell'indagine. (Rin)