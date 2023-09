Migranti: divisioni nel governo tedesco mettono a repentaglio compromesso Ue sull'asilo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, all'interno della coalizione tra Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) che sostiene il governo del cancelliere Olaf Scholz, monta la pressione sugli ecologisti. Per esempio, il segretario generale della Fdp, Bijan Djir-Sarai, ha definito il partito in cui milita Baerbock “un rischio per la sicurezza” della Germania. Secondo Djir-Sarai, infatti, con le loro “posizioni irrealistiche” i Verdi rendono più difficile un’azione governativa coerente per la gestione dei flussi di profughi e il raggiungimento di soluzioni che superino le divergenze tra i partiti. Nel frattempo, il socialdemocratico Scholz ha dichiarato di ritenere possibili ulteriori provvedimenti per il contrasto all'immigrazione irregolare. Il cancelliere ha riconosciuto il diritto fondamentale all’asilo, ma ha anche chiesto deportazioni più efficaci per i migranti che non hanno titolo per rimanere in Germania. A sua volta, la ministra dell'Interno, Nancy Faeser della Spd, ha aperto all'introduzione di controlli di polizia fissi alle frontiere della Germania con Polonia e Repubblica ceca al fine di ridurre gli ingressi illegali in territorio tedesco. (Geb)