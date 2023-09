Medio Oriente: Arabia Saudita condanna incursione “estremisti” israeliani ad Al Aqsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha condannato gli “atti provocatorie ripetuti compiuti da un gruppo di estremisti alla moschea di Al Aqsa, sotto la protezione delle forze di occupazione israeliane”. Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri saudita, diffuso ieri dall’agenzia di stampa del Regno “Spa”. Il ministero degli Esteri saudita, inoltre, ha espresso il rifiuto di Riad delle “azioni compiute dalle autorità di occupazione israeliane, che minano gli sforzi internazionali per la pace e contraddicono i principi e le norme internazionali in materia di rispetto della sacralità della religione”. Nello stesso comunicato, infine, si ribadisce la “ferma posizione del Regno a sostegno del popolo palestinese fraterno e di tutti gli sforzi tesi a porre fine all’occupazione e a giungere a una soluzione giusta e inclusiva della questione palestinese”. Tale soluzione, ha spiegato il ministero degli Esteri saudita, deve “consentire al popolo palestinese di fondare il proprio Stato indipendente, nei confini del 1967 e con Gerusalemme est come capitale”. (segue) (Res)