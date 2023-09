Medio Oriente: Arabia Saudita condanna incursione “estremisti” israeliani ad Al Aqsa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, ieri, un gruppo di 658 “coloni israeliani” erano entrati nel complesso della moschea di Al Aqsa, protetti dalla polizia, mentre le Forze di difesa israeliane (Idf) impedivano ai musulmani l’accesso alla struttura. La visita, infatti, era avvenuta in occasione della festività ebraica dello Yom Kippur. Il gesto, tuttavia, era stato considerato una provocazione, per via della coincidenza di tale ricorrenza con l’anniversario della guerra dello Yom Kippur, nota anche come guerra di Ottobre o come guerra di Ramadan. Il conflitto, era iniziato con un attacco sferrato da una coalizione di Paesi arabi, guidati da Egitto e Siria, contro Israele, nella penisola del Sinai e, al contempo, sulle Alture del Golan. La guerra, durata dal 6 al 25 ottobre del 1973, si era conclusa con una vittoria militare di Israele, che, dopo l’attacco a sorpresa, era riuscito a riorganizzarsi e a lanciare con successo la controffensiva. (Res)