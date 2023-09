Iran-Azerbaigian: ministro Esteri Amirabdollahian discute con omologo Bayramov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ha tenuto un incontro con l’omologo dell’Azerbaigian, Jeyhun Bayramov, ieri a New York, a margine della 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”. I due ministri hanno discusso di diverse questioni di interesse comune, con particolare riguardo per gli ultimi sviluppi della situazione nel Nagorno-Karabakh. Bayramov, da parte sua, ha espresso soddisfazione per i recenti incontri tra le delegazioni dei due Paesi, manifestando l’intenzione di Baku di “compiere nuovi passi costruttivi per migliorare le relazioni con Teheran”. Amirabdollahian, infatti, aveva auspicato un ripristino della rappresentanza diplomatica azerbaigiana a Teheran e l’apertura di “un nuovo capitolo nelle relazioni tra i due Paesi vicini”. Con Bayramov, inoltre, il capo della diplomazia iraniana ha parlato di una serie di futuri incontri bilaterali e di iniziative multilaterali per promuovere la cooperazione tra Iran e Azerbaigian e nella regione. (Irt)