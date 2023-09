Kuwait: principe ereditario Al Ahmad ringrazia presidente cinese per invito a Hangzhou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario del Kuwait, Mishal al Ahmad al Jaber al Sabah, ha inviato ieri un messaggio al presidente cinese, Xi Jinping, ringraziandolo per l’invito a partecipare alla cerimonia di apertura alla 19ma edizione dei Giochi asiatici, a Hangzhou. Al Ahmad, rientrato ieri con la delegazione al suo seguito dalla visita ufficiale nell’Impero del Centro, ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta dal presidente cinese, augurando a lui “perenne salute e benessere e progresso e prosperità al suo Paese e al suo popolo”. Secondo il ministro degli Esteri kuwaitiano, Salem Abdullah al Jaber al Sabah, alla stampa locale, i sette memoranda di intesa firmati da Al Ahmad e Xi “avranno un impatto positivo sullo sviluppo del Kuwait”. “Si tratta di progetti di sviluppo”, ha precisato il ministro, che “avranno un enorme impatto sullo Stato del Kuwait (…) e avranno un impatto diretto e positivo sulla nostra popolazione”. A proposito dell’incontro, avvenuto lo scorso 23 settembre, tra il principe ereditario e il presidente cinese, Xi Jinping, Salem ha dichiarato che i colloqui sono stati “positivi e fruttuosi” e si sono svolti in un’atmosfera “molto amichevole”. “Il presidente Xi ha parlato a lungo della storia delle relazioni tra Cina e Kuwait, elogiando il fatto che il Kuwait sia stato il primo Paese del Golfo a stabilire relazioni con Pechino, nel 1971”, ricordando i prestiti concessi negli anni ‘80 dal Fondo sovrano kuwaitiano, che hanno contribuito allo sviluppo della Repubblica popolare. I due, ha aggiunto il capo della diplomazia del Kuwait, hanno firmato un piano di cooperazione per gli anni 2024-2028, auspicando un ulteriore rafforzamento delle relazioni bilaterali. (Res)