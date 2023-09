Nagorno-Karabakh: prosegue l'esodo degli armeni dalla regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 6 di questa mattina (le 4 in Italia), 2.906 sfollati sono entrati in Armenia dal Nagorno Karabakh. Secondo quanto informato dal governo di Erevan, 2.100 di loro sono stati registrati mentre la valutazione delle esigenze di altri 794 è in fase di identificazione. Su 2.100 sfollati registrati, circa mille persone si sono recate nei luoghi di residenza prescelti, e il governo ha fornito un luigo dove stare agli altri 1.100 (una parte di loro è ancora in fase di sistemazione). Il flusso di sfollati è proseguito per tutta la notte. Lo sfollamento degli armeni del Nagorno-Karabakh segue l'operazione militare condotta dalle forze dell'Azerbaigian la scorsa settimana che ha consentito alle autorità di Baku di ripristinare il controllo sulla regione. Grazie a un cessate il fuoco mediato dalle forze di pace russe presenti nell'area dal 2020, nei giorni successivi si sono svolti a Yevlakh, in Azerbaigian, dei colloqui fra delegati della presidenza di Baku e della comunità amena del Nagorno-Karabakh. L'obiettivo dei negoziati, secondo Baku, è tentate di reintegrare i residenti locali armeni all'interno dell'ordine costituzionale azerbaigiano. Dall''Armenia, tuttavia, continuano a giungere notizie sullo sfollamento forzato dei residenti del Nagorno-Karabakh verso la vicina Armenia. (Rum)