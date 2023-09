Germania: le Forze armate non riescono a installare le apparecchiature radio digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) non riescono a installare sui propri mezzi apparecchiature radio digitali che, acquistate dall'azienda per l'elettronica tedesca Rohde & Schwarz, vengono consegnate da gennaio. È quanto riferisce il quotidiano “Die Welt”, aggiungendo che tali tecnologie sono destinate a 34 mila mezzi della Bundeswehr. Tuttavia, il montaggio è reso difficile da diversi problemi tecnici, come le limitate capacità delle batterie o gli adattatori dalle dimensioni troppo limitate. Non è chiaro quando tali criticità potranno essere risolte. Secondo il ministero della Difesa tedesco, l'impegno richiesto “è considerevole e può essere portato avanti soltanto in collaborazione con l'industria della difesa”. Tuttavia, come evidenziato dal dicastero, è certo “soprattutto i tempi di attuazione dipenderanno essenzialmente dalle capacità di prestazione dell’industria della difesa”. Come nota il settimanale “Der Spiegel”, l'aggiudicazione diretta dell'appalto a Rohde & Schwarz è stata controversa e il relativo contratto è stato impugnato dal gruppo per la difesa francese Thales. Il procedimento è pendente presso il tribunale di Duesseldorf. (Geb)