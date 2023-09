Canada: ambasciatore Usa Cohen, “intelligence condivisa” con partner ha contribuito ad accuse contro India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse del Canada sul presunto coinvolgimento dell’India nell’omicidio del cittadino canadese e leader separatista sikh Hardeep Singh Nijjar poggiano su “un’intelligence condivisa tra i partner di Five Eyes”, l’alleanza di sorveglianza che comprende Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Lo ha dichiarato l’ambasciatore statunitense in Canada David Cohen in un’intervista al canale televisivo “Ctv News”. “C’era un’intelligence condivisa tra i partner di Five Eyes che ha contribuito a portare il Canada a fare le dichiarazioni rilasciate dal primo ministro” Justin Trudeau, ha detto il diplomatico. Cohen ha aggiunto che “c’è stata molta comunicazione tra il Canada e gli Stati Uniti” riguardo alla vicenda e che gli Usa “prendono molto sul serio queste accuse”. “Se si rivelassero veritiere, si tratterebbe di una violazione potenzialmente molto grave dell’ordine internazionale basato sulle regole” e “pensiamo che sia molto importante andare a fondo della questione”, ha concluso l’ambasciatore. Nijjar, leader della comunità sikh nella provincia canadese della Columbia Britannica e sostenitore della costituzione di uno Stato sikh nella regione indiana del Punjab, designato come terrorista dal governo di Nuova Delhi in quanto capo del gruppo militante Khalistan Tiger Force (Ktf), è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da due uomini con il volto coperto lo scorso giugno, mentre si trovava nella sua autovettura, nel parcheggio del tempio Guru Nanak Sikh Gurdwara a Surrey. (segue) (Res)