Imprese: Mfe ristruttura la partecipazione in ProSiebenSat1

21 luglio 2021

- Media for Europe (Mfe) sta ristrutturando la sua partecipazione nel gruppo televisivo tedesco ProSiebenSat1, pari a circa il 30 per cento. Intervistata dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, la responsabile di Mfe per la Germania, l'Austria e la Svizzera, Katharina Berends, ha dichiarato: “Ci siamo assicurati una partecipazione diretta in ProSiebenSat.1 del 28,9 per cento, che corrisponde a diritti di voto del 29,7 per cento”. A giugno scorso, la quota diretta era del 26,58 per cento. Come nota il quotidiano “Handelsblatt”, con inclusione degli strumenti finanziari, il gruppo dei Berlusconi deteneva già una quota pari al 29 per cento circa. Ora, Behrends ha affermato che Mfe non ha attualmente piani per aumentare la partecipazione in ProSiebenSat1. Secondo Behrends, che fa parte del consiglio di sorveglianza di questa società, “ProSiebenSat1 è stata finora un conglomerato di diverse aree di attività, che non si adattano alla perfezione tra loro”. Ora, l'attenzione si deve concentrare sul settore principale dell'intrattenimento. Secondo Behrends, con la “costruzione di una piattaforma di streaming, le priorità vengono stabilite in maniera corretta”. (Geb)