Fisco: Tajani, nessun condono sulle grandi irregolarità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forte dell'ultimo sondaggio Dire-Tecnè che dà il suo partito oltre il 10 per cento, nonché di una vittoria politica di gran peso — l'accoglimento delle richieste di modifica al decreto sugli extraprofitti delle banche — Antonio Tajani presenta Forza Italia come il "centro di gravità permanente" del centrodestra, un movimento "affidabile, serio, credibile" per governo e Italia. E non vuole stravincere: "Sulle banche - dice in una intervista al "Corriere della Sera" - abbiamo subito detto che c'erano correzioni da fare per garantire risparmiatori, gli stessi istituti soprattutto piccoli e medi e ancor più la credibilità dell'Italia agli occhi di investitori e mercati: la premier Meloni ci ha ascoltato e oggi siamo pienamente soddisfatti". Ma anche su condono edilizio e immigrazione, altri temi caldissimi del momento, il vice premier e ministro degli Esteri dice "no agli slogan: i problemi si risolvono con i fatti, non con promesse irrealizzabili. E con tanta diplomazia. Serve forza, non violenza". Per quanto riguarda l'ipotesi di un condono edilizio proposta dal ministro Salvini, il vicepremier forzista è molto chiaro: "Nessun condono. Verrà incardinato mercoledì un nostro ddl per la rigenerazione urbana con una visione strategica di medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di CO2, per il recupero delle aree depresse. Se in questo processo, per non creare ostacoli ad opere essenziali e utili, si potrà trovare un sistema per sanare piccole infrazioni — penso a una finestra larga 8o centimetri quando dovrebbe essere 6o, non certo a chi ha costruito un piano abusivo nella sua casa — allora potremo verificarne la fattibilità. Ma nulla di più". (segue) (Res)