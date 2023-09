Fisco: Tajani, nessun condono sulle grandi irregolarità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certo potrebbe essere un modo per fare cassa, se servirà: "Non si fa cassa con provvedimenti spot o irrealizzabili. I grandi risparmi necessitano grandi piani, a partire da una spending review seria che veda privatizzazioni ma anche provvedimenti come l'abbandono di affitti carissimi per uffici pubblici che possano essere trasferiti in immobili dismessi dello Stato come caserme. E poi la riforma della giustizia civile, la sburocratizzazione: questo fa risparmiare e rende più competitivo un Paese. Ma servono serietà e tempo". La premier Meloni si è detta soddisfatta del primo anno di governo sul versante economico, non su quello dell'immigrazione: "Io credo che il tema dell'immigrazione sia un problema storico ormai talmente complesso a causa delle varie crisi internazionali che non si può affrontare a slogan ma con la politica e diplomazia. Con l'Onu, la Ue, i paesi africani: come stiamo facendo. Dire 'mandiamo le navi a fermarli' senza accordi internazionali sul modello di quello Sophia, è illudere gli italiani", ha concluso Tajani. (Res)