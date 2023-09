Pa: Zangrillo, facciamo semplice l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo slogan del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, spalanca uno scenario a metà tra la rivoluzione culturale e la missione nei territori, da Aosta a Palermo: "Facciamo semplice l'Italia". Il ministro spiega a "Quotidiano Nazionale" a che punto è arrivato questo cammino per 'semplificare' il Paese: "E' un percorso che mette insieme tante competenze e diversi livelli di governo, ma la considero essenziale per l'ammodernamento e il rilancio della Pa. Per questo stiamo lavorando di concerto con tutti i ministeri competenti, con le associazioni di categoria e, appunto, con chi opera sui territori. Sono oltre 100 le semplificazioni completate su autorizzazioni, modulistica, riduzione dei tempi, silenzio-assenso, a beneficio di attività produttive e settori chiave come l'edilizia, l'artigianato, il turismo, la disabilità e la salute". "Prevediamo di chiudere a breve - continua Zangrillo - un altro importante pacchetto di semplificazioni anticipando di un anno, alla fine del 2023, l'obiettivo di snellire 200 procedure entro il 2024". Il ministro parla di 600 procedure da semplificare da qui al 2026. Sembra un numero esorbitante: "È senza dubbio un obiettivo sfidante, che dà l'idea di quante norme e quanti obblighi ci siano. È una mole considerevole, ma dobbiamo centrare l'obiettivo per rendere più snella la pubblica amministrazione e più semplice il rapporto con cittadini ed imprese". Zangrillo si sofferma poi su "un principio che ci complica la vita: le richieste ridondanti. Produrre più volte documenti o attestazioni è un processo che trasforma la burocrazia in un costo anziché essere, come dovrebbe, una opportunità. Per questo dobbiamo dare piena attuazione, anche attraverso il potenziamento dell'interoperabilità delle banche dati, al principio del 'once only', proprio come prevede il Decreto legislativo sui controlli approvato nelle scorse settimane su mia proposta dal Consiglio dei ministri". (segue) (Res)