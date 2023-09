Pa: Zangrillo, facciamo semplice l'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente ha parlato di introdurre il merito nella pubblica amministrazione: "Attraverso percorsi che sappiano individuare le migliori risorse, e le loro competenze, per offrire ai più meritevoli possibilità di crescita e incentivi. Il ruolo dei dirigenti in questa sfida è fondamentale. Abbiamo già iniziato a farlo con i nuovi contratti, prevedendo dei meccanismi di premialità a partire dai dirigenti". Per molti in Italia lavorare nel pubblico è sinonimo di posto fisso. "Abbiamo lanciato una nuova campagna di comunicazione, 'Più che un posto fisso, un posto figo!', con l'obiettivo di superare l'idea che il pubblico impiego sia solo posto fisso. La stabilità è importante, ma credo che oggi i giovani cerchino un posto di lavoro che sappia realizzare i loro sogni, sia all'altezza delle loro aspettative e sappia coniugare vita privata, ambizione e crescita professionale. Vogliamo offrire ai nostri giovani opportunità che vadano oltre lo stereotipo del posto fisso e che rendano davvero la Pa un posto figo!", ha concluso Zangrillo. (Res)