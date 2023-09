Migranti: Minniti (Med-Or), partita non si può vincere guardando solo all'orizzonte italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dunque, servono politiche di più ampio respiro: "E' all'Africa che dobbiamo guardare: è in Africa che andai, da ministro, per stringere accordi in Libia e con le tribù sahariane. Ho apprezzato da questo punto di vista l'intervento del premier Meloni all'assemblea dell'Onu: le sue parole sono molto meno banali di come vengono giudicate nel dibattito politico". Un premier di destra dovrà fare da ponte tra Europa ed Africa: "Il premier sta affrontando il difficile compito di conciliare l'idea di nazione con quella della cooperazione internazionale. Sono due crisi parallele. Che la nazione sia in crisi è sotto gli occhi di tutti, ma indubbiamente anche l'idea di cooperazione sta attraversando una fase di stallo: basti pensare alla stessa assemblea delle Nazioni Unite, che è stata disertata dai grandi del mondo, da Xi a Macron". Quindi "la cifra fondamentale dei prossimi dieci anni si chiama 'coòpetition'. I rapporti internazionali saranno regolati da competizione e cooperazione nello stesso tempo. L'Italia deve attrezzarsi a vivere in un mondo del genere: un mondo che non regala nulla, e in cui tutto dev'essere guadagnato sul campo".