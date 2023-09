Migranti: Minniti (Med-Or), partita non si può vincere guardando solo all'orizzonte italiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro osserva inoltre che "l'Italia è il Paese più esposto, sta pagando il prezzo più alto, ed è stata lasciata sola. Siamo d'accordo. Ma detto questo, io sono convinto che proprio l'Italia possa fare da apripista per un nuovo rapporto tra Europa ed Africa. Nessun Paese europeo può ricoprire questo ruolo, se non l'Italia: possiede la forza, la storia e la cultura giusta, peraltro con un governo fondato su un solido successo elettorale. Può instaurarsi dunque una 'egemonia' italiana, per giunta proprio adesso che la Francia sta vivendo una rottura epocale con i Paesi africani, e Macron arriva a dire che la 'Francafrique è finita per sempre'". In concreto, questo il consiglio di Minniti: "Prendiamo il Piano Mattei, e facciamolo diventare un piano europeo, siglando un patto con Unione africana e Nazioni Unite: I termini dell'intesa sono questi: ogni Paese europeo offre una quota di ingressi legali, ma a due condizioni. Uno: rimpatrio immediato per chi arriva illegalmente. Due: lotta senza quartiere ai trafficanti di vite umane, che vanno equiparati ai terroristi. L'Italia ha fatto una scelta importante aumentando le quote di flussi legali: ora quell'atto di responsabilità va fatto pesare. Adesso", ha concluso Minniti. (Res)