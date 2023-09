Iraq: ambasciata Usa, Kurdistan forte in un Paese unito necessario per la stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ruolo rafforzato del Governo regionale del Kurdistan iracheno “in un Iraq unito e federale non è solo una benedizione ecoomica, ma è essenziale per la stabilità della regione e per la sconfitta definitiva dello Stato islamico”. Lo ha dichiarato ieri la portavoce dell’ambasciata degli Stati Uniti in Iraq, Danielle Korshak, all’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. “Una relazione solida e sana tra Baghdad ed Erbil è essenziale ed è una relazione che si fonda sulla Costituzione irachena”, ha aggiunto Korshak, spiegando che Washington ha incoraggiato e continua a incoraggiare il governo federale e il governo regionale a trovare una soluzione alle controversie sulla ripartizione delle quote di bilancio. In particolare, ha precisato la portavoce dell’ambasciata Usa, è importante che si trovi una “soluzione concordata e durevole” alle questioni legate alla produzione petrolifera e alla distribuzione delle rendite, attraverso una “nuova legge sugli idrocarburi”. Korshak, inoltre, ha reso noto che durante la sua ultima visita a Erbil, l’ambasciatrice Usa, Alina Romanowski, ha incontrato i rappresentanti del governo regionale per discutere delle prossime elezioni locali, dei progetti di riforma economica e del “partenariato tra Usa e Iraq per sostenere la crescita e la diversificazione dell’economia del Paese”. (Irb)