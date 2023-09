Migranti: primo ministro Sassonia Kretschmer, la situazione è drammatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione della Germania di fronte all'aumento dei flussi di migranti è “drammatica”, in particolare nei Laender orientali come la Sassonia. È quanto dichiarato dal primo ministro di questo Stato, Michael Kretschmer, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. Secondo l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), per far fronte al problema sono necessari provvedimenti rapidi e severi. Tra l'altro, si tratta di istituire controlli fissi alle frontiere con Polonia e Repubblica Ceca, nonché di rimpatriare quanti non hanno diritto a entrare o rimanere in Germania, ampliando l'elenco dei Paesi di origine sicuri. “Non abbiamo altra scelta”, ha evidenziato Kretschmer, che ha aggiunto: “Dobbiamo inviare un segnale chiaro agli Stati dell'Africa settentrionale e alle popolazioni locali, non ha senso partire”. Il capo del governo di Dresda ha poi criticato l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz per quella che ha definito la sua lunga esitazione nel gestire la questione migratoria. Al riguardo, l'esponente della Cdu ha affermato: “È da un anno che parliamo a porte chiuse con il governo federale, ma non è successo nulla”. (segue) (Geb)