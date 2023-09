Migranti: primo ministro Sassonia Kretschmer, la situazione è drammatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Kretschmer, la Germania dovrebbe convincere i Paesi di provenienza a riprendere i propri cittadini obbligati a lasciare la Germania. In cambio, tali Stati otterrebbero aiuti allo sviluppo e cooperazione economica. Allo stesso tempo, il primo ministro della Sassonia ha osservato che la ministra degli Esteri, Annalena Baerbock, potrebbe “avviare e garantire la negoziazione di accordi di rimpatrio in Africa settentrionale”. Naturalmente, ha quindi sottolineato l'esponente della Cdu, “ciò è è possibile se lo si desidera, ma finora non è stato voluto”. Kretschmer ha poi ribadito che gli ingressi di profughi in Germania potrebbero essere limitati, per esempio, a 200 mila all'anno. Se il totale dovesse aumentare, “si dovrà ricorrere ad altri mezzi, ad altri strumenti” per contenere l'immigrazione illegale. Quando gli è stato chiesto se il diritto d'asilo debba essere temporaneamente sospeso, il primo ministro della Sassonia ha risposto: “All'inizio, non si può escludere nulla”. (Geb)