Migranti: ministra Interno tedesca Faeser, soltanto una soluzione europea può aiutare

- È “soltanto una soluzione europea” che può “veramente aiutare” a far fronte ai flussi di migranti diretti verso la Germania. Limitare gli ingressi di profughi nel Paese a 200 mila all'anno, come proposto dal primo ministro della Baviera Markus Soeder, presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), è contrario al diritto internazionale. È quanto dichiarato dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, nel corso di un intervento all'emittente radiotelevisiva “Ard”. L'esponente del governo federale ha aggiunto che è necessario registrare i migranti nei Paesi membri alle frontiere esterne dell'Ue, sottolineando che spesso i profughi arrivano in Germania senza essere stati registrati in precedenza. Faeser ha, infine, affermato che ai confini esterni dell'Unione europea devono essere attuate procedure per rinviare negli Stati di provenienza i profughi con scarse possibilità di ottenere asilo. (Geb)