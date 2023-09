Azerbaigian-Turchia: Erdogan atteso in Nakhchivan per incontrare Aliyev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan incontrerà oggi l’omologo dell’Azerbaigian Ilham Aliyev, nell'exclave autonoma azera di Nakhchivan, una striscia di territorio incastonata tra Armenia, Iran e Turchia. Erdogan e Aliyev discuteranno della situazione nella regione del Karabakh, secondo quanto riferito dalla presidenza turca. L’incontro si svolge mentre è in corso l'esodo dalla regione dei residenti locali armeni dopo l’operazione militare condotta la scorsa settimana dalle forze armate di Baku che ha consentito il ripristino della sovranità azerbaigiana. Stando ai dati forniti dalle autorità dell’Armenia, sono 2.906 gli sfollati che sono entrati nel territorio del Paese caucasico dalla regione del Nagorno-Karabakh alle 4 di questa mattina ma tale numero è destinato ad aumentare. Il 22 settembre si è tenuto un primo round negoziale fra delegati della presidenza di Baku e della comunità armena della regione incentrato proprio sulla reintegrazione dei residenti locali sotto la sovranità azerbaigiana. Tuttavia, nei giorni successivi le autorità di Stepanakert (capitale dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh) hanno reso noto che i 120 mila armeni residenti in quest’area non vogliono vivere sotto la sovranità di Baku per timore di persecuzioni e pulizia etnica. (Tua)