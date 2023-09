Cina-Nepal: incontro primi ministri, attesa firma accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, in visita ufficiale in Cina, è stato ricevuto oggi dall’omologo Li Qiang a Pechino. L’incontro è stato seguito da colloqui tra delegazioni e si attende la firma di alcuni accordi e protocolli d’intesa. Lo riferisce il quotidiano “The Katmandu Post”. A Pechino è previsto anche un colloquio con Zhao Leji, presidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo. Dahal visiterà successivamente Chongqing e Lhasa, prima di rientrare in patria. Il premier è accompagnato dalla figlia e consigliera Ganga Dahal, dai ministri Narayan Prakash Saud (Esteri), Mahidra Raya Yadav (Risorse idriche) e Prakash Jwala (Infrastrutture e trasporti), dal consigliere per la Sicurezza nazionale, Shanker Das Bairagi, dal vicepresidente della Commissione nazionale di pianificazione, Min Bahadur Shrestha, e da altri funzionari. (segue) (Inn)