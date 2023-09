Siria: media, bombardamento aereo russo sulla campagna di Idlib, nel nord-ovest della Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’alba di questa mattina, l’aviazione militare russa avrebbe bombardato il villaggio di Al Halouba, nella campagna meridionale di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo ha reso noto l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, precisando che l’area colpita fa parte della zona demilitarizzata detta “Putin-Erdogan”, stabilita da un accordo concluso nel 2018 tra i presidenti di Russia e Turchia, rispettivamente Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. Non vi sono notizie circa perdite umane o danni materiali. Contemporaneamente, un “velivolo sconosciuto” ha colpito il villaggio di Jalab, nella campagna occidentale di Hama, una regione sotto il controllo delle Forze armate di Damasco. L’Osservatorio ricorda, a tal proposito, che lo scorso 6 settembre cinque miliziani del gruppo islamico radicale Ansar al Tawhid erano stati uccisi e altri tre erano rimasti feriti durante una campagna aerea lanciata dall’aviazione russa sul villaggio di Al Fatira, a sud di Idlib. (Res)