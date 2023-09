Sardegna: Confartigianato Gallura, un corso per promuovere le imprese sarde nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà a Olbia ma sarà destinato a tutte le imprese artigiane della Sardegna, nonché a quelle aziende medio e piccole, interessate ad operare ed espandersi sui mercati esteri, il percorso formativo “Imprese artigiane e PMI nel mondo” organizzato da Confartigianato Imprese Gallura e ICE Agenzia, con l’importante possibilità di partecipare on line, facilitando l’accessibilità anche per le ditte più distanti. La partecipazione è gratuita ma le realtà interessate dovranno compilare, entro il 29 settembre, il form all’indirizzo https://sardegnaimpresa.it/olbia-export-ice/. L’Associazione Artigiana gallurese è inoltre disponibile per ulteriori informazioni e chiarimenti al numero 3357726280 e alla mail info@confartigianatogallura.com. “Si tratta di una grande opportunità gratuita per il sistema delle imprese locali in un momento dove il turismo internazionale diventa una fetta crescente del nostro mercato – spiega Marina Manconi, Presidente di Confartigianato Gallura – per questo è strategico affacciarsi a mercati che sono interessati a prodotti di nicchia espressione dell'identità territoriale, sia nel settore agroalimentare che nel manifatturiero e nel design”.L’iniziativa, articolata in 5 incontri di 4 ore (dalle 9.30 alle 13.30), verrà aperta il 10 ottobre a Olbia, con una lezione, in presenza, sui “Servizi delle imprese offerti da ICE Agenzia; Marketing internazionale e comunicazione digitale”. Successivamente gli incontri si svolgeranno on line: il primo il 12 ottobre su “I servizi SIMEST per l’internazionalizzazione delle imprese; Sostenibilità e certificazioni”, il secondo il 13 ottobre su “Procedure doganali”, il terzo il 16 dello stesso mese su “Contrattualistica internazionale con focus su incoterms e Pagamenti internazionali”. Si chiude il 19 ottobre con “I servizi di Invitalia per l’internazionalizzazione delle imprese; Negoziazione Internazionale”. (segue) (Rsc)