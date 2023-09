Sardegna: Confartigianato Gallura, un corso per promuovere le imprese sarde nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione del corso formativo, un numero selezionato di aziende potrà beneficiare della fase di coaching: un affiancamento personalizzato della durata massima di 8 ore per singola azienda con il supporto di un esperto della Faculty ICE al fine di approfondire alcune tematiche presentate durante il corso di formazione. Le lezioni, tenute dagli esperti della Faculty, saranno l’occasione per fornire alle aziende informazioni dettagliate e aggiornamenti sugli incentivi e sugli strumenti finanziari in materia di internazionalizzazione messi a disposizione dal Sistema Italia. Tra gli obiettivi dell’iniziativa ci sono quelli di far acquisire alle imprese una panoramica d’insieme dell’internazionalizzazione d’impresa con uno sguardo rivolto alle fiere internazionali e alla comunicazione digitale, consentire di conoscere la gestione delle transazioni commerciali internazionali, l’apprendimento su come aderire a programmi e progetti che finanziano opportunità internazionali di business per le imprese, l’approfondimento del significato di “sostenibilità” ed economia circolare ma anche l’acquisire contezza delle procedure doganali e indirizzare le realtà economiche verso la consapevolezza dell’influenza della cultura sui processi cognitivi e sulle relazioni di business. (Rsc)