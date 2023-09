Cuba: ministro Esteri, due bombe molotov lanciate contro ambasciata a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodriguez Parrilla, ha denunciato il lancio di due bombe molotov contro la sede dell'ambasciata a Washington, precisando che al momento non si sono riportate lesioni a persone. "Nella notte di oggi 24/), l'Ambasciata di Cuba negli Usa è stata oggetto di un attacco terrorista da parte di un individuo che ha lanciato due bombe molotov. Non ci sono stati danni a persone", ha scritto Rodriguez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Il ministro ha sottolineato che si è trattato del secondo "attacco violento" contro la sede diplomatica, dall'aprile del 2020. "In quella occasione un individuo ha sparato con un fucile d'assalto". I "gruppi anticubani ricorrono al terrorismo perché si sentono impuni, una circostanza che l'Avana ha ripetutamente denunciato alle autorità statunitensi", ha aggiunto. (Mec)