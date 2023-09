Business news: Argentina, Ocse, economia segnerà -2 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia argentina registrerà una contrazione del 2 per cento nel 2023 e dell’1,2 per cento nel 2024. Lo rende noto l’Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel rapporto di settembre. La stima per l’anno in corso è di 0,4 punti percentuali inferiore rispetto alla stima di giugno, mentre quella per il prossimo anno è inferiore di 2,3 punti percentuali. L’inflazione per l’anno in corso è stimata al 118,6 per cento, 11,7 punti in più rispetto alla proiezione di giungo. Per gli esperti dell’Ocse il tasso si assesterà al 121,3 per cento nel 2024, 33 punti in più rispetto alla proiezione di giugno. (Res)