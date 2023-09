Asia: colloqui tra Corea del Sud, Cina e Giappone per organizzare vertice leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seul ospita una serie di colloqui tra rappresentanti della Corea del Sud, della Cina e del Giappone per valutare la possibilità di organizzare un vertice tra i rispettivi leader. I colloqui si svolgono oggi a livello di vicedirettori generali dei ministeri degli Esteri, mentre domani si riuniranno i viceministri sudcoreano Chung Byung-won, giapponese Takehiro Funakoshi e cinese Nong Rong. Chung, inoltre, ha in programma stasera incontri bilaterali con gli omologhi. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap”. Il summit tra i leader dei tre Paesi si è tenuto per la prima volta nel 2008 e non si è più svolto dal 2019, a causa della pandemia di Covid-19 e delle controversie tra Corea del Sud e Giappone. Seul e Tokyo hanno recentemente rilanciato le loro relazioni, dopo l’elezione del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol.(Git)