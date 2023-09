Canada: ministro Difesa Blair, rapporto con India “importante” ma necessario “arrivare alla verità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il rapporto con l’India è “importante”, ma c’è una “preoccupazione molto significativa” rispetto alla violazione della sovranità canadese. Lo ha detto il ministro della Difesa del Canada, Bill Blair, in un’intervista al canale televisivo “Global News” a proposito della crisi diplomatica apertasi tra i due Paesi dopo le accuse di Ottawa sul presunto coinvolgimento indiano nell’omicidio del cittadino canadese Hardeep Singh Nijjar, leader della comunità sikh nella provincia della Columbia Britannica e sostenitore della costituzione di uno Stato sikh nella regione indiana del Punjab, designato come terrorista dal governo di Nuova Delhi, ai sensi della legge Unlawful Activities (Prevention) Act, in quanto capo del gruppo militante Khalistan Tiger Force (Ktf). “Comprendiamo che questa può essere, e si è rivelata, una questione impegnativa rispetto al nostro rapporto con l’India (…) ma allo stesso tempo abbiamo la responsabilità di difendere la legge, difendere i nostri cittadini e assicurarci di condurre un’indagine approfondita e arrivare alla verità”, ha affermato il ministro. Blair, tuttavia, ha aggiunto che la strategia indo-pacifica è ancora fondamentale per il Canada, ha portato a una maggiore presenza militare nella regione e prevede impegni economici per quasi 2,3 miliardi di dollari in cinque anni. (segue) (Res)