Canada: ministro Difesa Blair, rapporto con India “importante” ma necessario “arrivare alla verità” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20 settembre l’India ha emesso un’allerta sui viaggi in Canada. “Alla luce delle crescenti attività contro l’India e dei crimini d’odio politicamente accettati e della violenza criminale in Canada, i cittadini indiani qui e quelli che pensano di fare un viaggio sono avvisati di prestare la massima attenzione”, ha avvertito il ministero degli Esteri dell’India, argomentando che di recente sono state rivolte minacce “mirate a diplomatici e parti della comunità indiana che si oppongono all’agenda anti-India”. Ai connazionali è stato consigliato di evitare le regioni in cui si sono verificati tali episodi. Le ambasciate e i consolati indiani, assicura il ministero, resteranno in contatto con le autorità canadesi per garantire la sicurezza della comunità indiana. Un invito alla cautela è stato rivolto, in particolare, agli studenti, esortati anche a segnalare la loro presenza alle sedi diplomatiche di Ottawa, Toronto e Vancouver. Bls International, la società di servizi che gestisce le richieste di visti in Canada, ha poi comunicato la sospensione dei visti con un messaggio sul suo sito canadese: “Per ragioni operative, con effetto dal 21 settembre 2023, i servizi per i visti indiani sono stati sospesi fino a ulteriore avviso”. (segue) (Res)