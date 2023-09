Canada: ministro Difesa Blair, rapporto con India “importante” ma necessario “arrivare alla verità” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 21 settembre il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi, ha annunciato che la rappresentanza diplomatica canadese in India sarà ridimensionata. “Abbiamo informato il governo canadese che dovrebbe esserci parità di forza ed equivalenza di rango nella nostra presenza diplomatica, nella rispettiva presenza diplomatica. Il loro numero qui è molto più alto del nostro in Canada. I dettagli sono in fase di elaborazione, ma presumo che ci sarà una riduzione da parte canadese”, ha detto il portavoce. Riguardo alla condivisione di informazioni, Bagchi ha detto che “nessuna informazione specifica è stata condivisa dal Canada su questo caso”. “Siamo disposti a prendere in considerazione qualsiasi informazione specifica. Lo abbiamo comunicato alla parte canadese, chiarendo loro che siamo disposti a esaminare qualsiasi informazione specifica che ci verrà fornita. Ma finora non abbiamo ricevuto informazioni così specifiche”, ha dichiarato. Il portavoce, poi, ha confermato che le accuse sono state sollevate dal primo ministro canadese Trudeau all’indiano Modi, che le ha respinte, e che “tutte le categorie di visto sono sospese”. “Il problema riguarda l’incitamento alla violenza, l’inerzia delle autorità canadesi” rispetto ai “crimini d’odio”, ha proseguito Bagchi. “Sembra che ci sia la sensazione che questi siano parte della libertà di espressione e certamente questo è qualcosa di preoccupante e lo abbiamo segnalato”, ha aggiunto. Riguardo ai “diplomatici canadesi che si trovano ad affrontare minacce”, il portavoce ha detto che l’India prende sul serio gli obblighi derivanti dalle Convenzioni di Vienna e fornirà la sicurezza necessaria e che si aspetta che il Canada faccia altrettanto. (segue) (Res)