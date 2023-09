Corea del Sud: sondaggio, più della metà dei cittadini favorevoli a rapporti più stretti con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più della metà dei sudcoreani, il 53,7 per cento, è del parere che l’alleanza della Corea del Sud con gli Stati Uniti dovrebbe continuare a rafforzarsi. Lo rivela un sondaggio di Gallup Korea, commissionato dal ministero della Cultura, dello sport e del turismo in occasione del 70mo anniversario delle relazioni bilaterali. Una maggioranza ancora più ampia, il 91,6 per cento, ritiene importante l’alleanza bilaterale. Solo il 18,1 per cento, invece, pensa che dovrebbe essere gradualmente ridimensionata. L’indagine, condotta tra il 4 e l’8 settembre su un campione di 1.238 persone di età pari o superiore a 18 anni, evidenzia che il rafforzamento del rapporto con gli Usa vede favorevoli soprattutto i ventenni (66,1 per cento), i trentenni (65,4) e gli studenti (70,3). (segue) (Git)