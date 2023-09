Corea del Sud: sondaggio, più della metà dei cittadini favorevoli a rapporti più stretti con Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 44,2 degli intervistati considera il rapporto con Washington utile alla crescita economica nazionale mentre il 42,5 per cento lo ritiene importante per la sicurezza. Il 91,5 per cento è convinto che gli Stati Uniti sosterrebbero la Corea del Sud in caso di emergenza e il 92,4 pensa che la stessa cosa dovrebbe fare la Corea del Sud. Nove intervistati su dieci, ovvero il 90,7 per cento, ritengono che gli Stati Uniti abbiano avuto un influsso sullo sviluppo della Corea del Sud. Gli Usa esercitano un’influenza sulla difesa nazionale per il 57,5 per cento degli interpellati, sulla politica e la diplomazia per il 18,9 per cento e sull’economia per il 16,1 per cento. La relazione bilaterale viene definita come un’alleanza militare e di sicurezza dal 46,5 per cento, un’alleanza strategica globale dal 26,5 per cento, una partnership dal 15,6 per cento e un’alleanza economica e tecnologica dal 7,7 per cento. (Git)