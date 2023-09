Siria: Coalizione internazionale arresta due comandanti dello Stato islamico a Hasaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coalizione internazionale a guida statunitense ha annunciato l’arresto di due comandanti dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico, di cui uno di nazionalità irachena, nel governatorato di Hasaka, nel nord-est della Siria. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. L’arresto è avvenuto durante un’operazione dell’aviazione sul villaggio di Umm Jaloud, nei pressi della città di Ras al Ayn, in nella regione orientale del governatorato di Hasaka, una delle aree interessate dall’operazione militare Sorgente di pace, lanciata dalla Turchia nell’ottobre del 2019. Intanto, le Forze armate della Turchia, con il sostegno delle fazioni militari ad esse affiliate, hanno lanciato un attacco di artiglieria sui villaggi di Abyan, Aqiba e Harsha, nella campagna di Afrin, nel nord-ovest del governatorato di Aleppo, nel nord-ovest della Siria, all’interno di un’area nella quale sono dispiegati i militari di Damasco e le Forze democratiche siriane (Fds). L’attacco è stato sferrato con il supporto aereo dell’aviazione militare turca. Secondo l’Osservatorio, non vi sono notizie di morti o feriti, ma solo di danni materiali. Il 19 settembre, un attacco simile era avvenuto sui villaggi di Al Yashli, Al Dandaniya e Al Farat, nella campagna di Manbij, a est di Aleppo, una regione controllata dal Consiglio militare di Manbij (organismo che rappresenta le tribù locali e affiliato alle Fds). (Res)