Germania: governo esamina vendita divisione turbine di Man ad azienda cinese Csic

- Il governo federale sta esaminando in maniera approfondita la vendita da parte della società per l'ingegneria meccanica tedesca Man Energy Solutions della sua divisione per le turbine a gas all'azienda cinese Csic Longjiang Guanghan Gas Turbine (Gh Turbine), di proprietà statale e “strettamente legata” al settore della difesa della Cina. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che la revisione della transazione è in corso presso il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco. Se il dicastero rilevasse che “l’ordine o la sicurezza nazionale” della Germania potrebbero essere minacciati, l'esecutivo federale potrebbe vietare la vendita della divisione per le turbine a gas di Man a Gh Turbine, annunciata a giugno scorso. Come nota “Handelsblatt”, queste tecnologie potrebbero essere impiegate nella politica di riarmo navale perseguita dalla Cina, anche in funzione di una possibile invasione di Taiwan. Secondo un'analisi della società per i software olandese Datenna, specializzata nell'acquisizione di informazioni da fonti aperte, uno dei principali azionisti di Csic Longjiang è il gruppo per la cantieristica navale cinese China State Shipbuilding Corporation (Cssc). (segue) (Geb)