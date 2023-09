Germania: governo esamina vendita divisione turbine di Man ad azienda cinese Csic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul proprio sito web, la Csic Longjiang afferma di essere “affiliata” alla Cssc e di costituire una filiale del suo Istituto di ricerca 703. Secondo Datenna, la Cssc possiede circa il 60 per cento delle azioni della Csic Longjiang, mentre il restante 40 per cento è detenuto dall'Istituto di ricerca 703. Sia la Cssc sia questo ente sono “fornitori dell’industria della difesa cinese”, con il gruppo che costruisce navi da guerra per la marina di Pechino. A sua volta, l'Istituto di ricerca 703 è inserito nell'elenco delle sanzioni degli Stati Uniti, contenente organizzazioni non considerate affidabili. I rapporti commerciali con queste entità sono subordinati “un'approvazione speciale” da parte delle autorità degli Usa. Secondo l'Agenzia federale per l'economia e il controllo delle esportazioni (Bafa), le turbine di Man non sono beni a duplice uso, ossia civile e militare. (Geb)