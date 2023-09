Coree: invettiva di Pyongyang contro Yoon, un “traditore fantoccio” e un “idiota”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha definito il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, un “traditore fantoccio” per le sue recenti dichiarazioni alla 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle relazioni tra Pyongyang e la Russia. L’epiteto, lanciato dall’agenzia di stampa di Stato “Korea Central News Agency” (“Kcna”), è il primo di una sequela di insulti diretti contro il presidente sudcoreano. L’invettiva prosegue definendo Yoon un “politico profano che causa problemi e disastri internazionali in patria e all’estero”, “uno con la spazzatura in testa”, un “idiota”, uno “sciocco”. Al leader di Seul vengono attribuiti una “condotta infantile” e un attacco isterico”. Soprattutto, il presidente sudcoreano viene bollato come “un disturbatore della situazione regionale” poiché “ha introdotto forze di aggressione da oltreoceano per disturbare la regione avvalendosi della strategia indo-pacifica degli Stati Uniti per isolare e indebolire le potenze regionali”. (segue) (Git)